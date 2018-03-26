Старт ремонта Шулявского путепровода в Киеве запланировали на начало лета.

Сейчас в мэрии уже разрабатывают схему движения транспорта на время выполнения работ, информирует svodka.net.

По словам замглавы КГГА Дмитрия Давтяна, на реализацию понадобится 17 месяцев и около 811 млн грн, включая компенсацию за снос цеха № 5.

Первую очередь реконструкции планируют закончить уже к концу этого года.

«Мы убираем устаревшую конструкцию путепровода и меняем ее на прочную новую. Это реально сделать до конца текущего года, и средств — 380 млн грн — хватит, чтобы расширить дорогу до шести полос (восемь, если учитывать съезды) и восстановить движение по этому участку», — отметил он.

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Второй этап предусматривает строительство еще двух съездов.

«Переговоры с руководством «Большевика» сейчас ведутся. Нужно наработать варианты по объездным и альтернативным путям. Основной вариант, рассматриваемый сейчас, — проезд по улицам Гарматной и Выборгской», — уточнил Давтян.

О том, что движение будет затруднено, предупреждает и директор института «Киевдормостпроект» Владимир Воробьев.

«Основной поток транспорта будет направлен на улицу Антона Цедика (бывшая Эжена Потье), улицу Нестерова и на проспект Победы, где будет установлен светофор. На правоповоротных съездах с улиц Гетьмана и Довженко на проспект тоже будет установлен светофор», — подчеркнул он.

Напомним, в прошлом году из семи проектов реконструкции путепровода в мэрии выбрали развязку­-клевер со строительством поворота с ул. Довженко на пр-т Победы и демонтажем части цеха №5 завода «Большевик.

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