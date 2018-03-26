Общество само себя загнало в капкан бесправия и вечного унижения. Общество никогда не желало для своих детей счастья и будущего, а лишь для чужих горя и смерти.

Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Тверской.

Пострадавшим семьям будет выплачена компенсация в 1 миллион рублей за каждого погибшего. Это 17 750 долларов за жизнь ребенка. Примерно пятая часть стоимости одного из автомобилей Тулеева. Или стоимость ежедневного рациона этого необъятного рыла, информирует svodka.net.

Это даже не откуп. Это подачка, брошенная в лицо. Унизить и добить, растоптать, плюнуть и растереть. На похороны и поминки с барского плеча — так уж и быть.

Но самое невыносимое, что на этом все успокоятся. И речь сейчас даже не про убитых горем родных, которые потеряли своих детей — они уже живые трупы, они рухнули и больше не поднимутся никогда, а про общество.

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Молчаливое и покорное. Общество, которое само себя загнало в капкан бесправия и вечного унижения. Общество, которое никогда не желало для своих детей счастья и будущего, а лишь для чужих горя и смерти. Общество, поддерживающее войны и кровавого диктатора. Общество, которое готово жить на дне и тянуть за собой туда весь мир, общество, живущее по принципу «сами никогда не жили и другим не дадим». Вот оно не взбунтуется, не назовет истинных виновников, не повернет свой гнев в сторону тирана и прогнившей системы, не обратит и осуждение на себя, а будет беспрекословно влачить свое жалкое существование до следующей горы трупов в каком-нибудь ТЦ или до следующего теракта.

И так вечно. Позорная, непростительная инфантильность и апатичность. Что вы с собой сделали? Что вы творите с другими народами? Когда вы уже захотите стать людьми, а не пушечным мясом? Вопросы риторические. Это ваш выбор. Вы хотели такой стабильности? Она у вас была, есть и будет. Будет еще хуже.

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