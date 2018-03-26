Трамп должен объявить о том, сколько представителей посольства РФ отправится на родину пить горькую

Сегодня должна проясниться ситуация с высылкой российских дипломатов из США, в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По крайней мере, именно в понедельник Трамп должен объявить о том, сколько представителей посольства РФ отправится на родину пить горькую, информирует svodka.net.

Однако бытует мнение, что после звонка президента США с поздравлениями Путину, данного действа может и не возникнуть.

Если сегодня из овального кабинета прозвучит ультиматум дипломатическим представителям РФ, то это расставит точки над “i” в вопросе о том, на чьей же стороне таки Дональд Трамп. Хотя в данном случае решает не столько президент США, сколько его окружение и если за языком подопечного ястребы не могут следить, то вот подписывать важные и уместные документы ему придётся, даже из-под палки.

А потому уверен, сегодня вечером, а может и раньше, Мария Захарова будет рассказывать обывателям о том, как большой друг России Трамп отправил два десятка (а то и больше) не отдельно удачных шпионов назад в Россиюшку, ибо заскучали те за дубками и боярышником. Вот он какой, заботливый, человечный…

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