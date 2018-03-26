Повышение уставного капитала помогает банкам усиливать свои позиции на финансовом рынке, а также повысить уровень гарантий для вкладчиков.

Об этом сказал Вадим Браиловский, генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management», комментируя сообщение «Форвард Банка» об увеличении уставного капитала на 663 млн грн.

«Докапитализация позволит банку укрепить свои позиции на рынке финансово-банковских услуг: улучшается состояние банка, укрепляется денежная поддержка, финансовое плечо. Для клиентов докапитализация означает непременно большее высокий уровень доверия к Форвард банку: люди увидят, что уставный капитал стал больше, следовательно, финучреждение располагает достаточными финансовыми ресурсами», — пояснил эксперт.

По словам Браиловского, повышение уставных капиталов банками — следствие политики Нацбанка по укреплению и стабилизации финансовой системы. Такие шаги позволят вернуть деньги в банковскую систему, активно развивать кредитование.

«После того, как в банковском секторе экономики осталось не много игроков, рынок довольно перспективен. Требование по увеличению уставного капитала вполне обосновано и логично: банки повышают капитал, деньги возвращаются в банковскую систему, в стране возрождается кредитование. Для банков это очень ликвидное направление деятельности», — сказал Вадим Браиловский.

Как сообщалось ранее, Forward Bank проведет увеличение уставного капитала сумму 663 млн грн. Согласно утвержденного плана капитализации, увеличение будет проведено в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн.грн. путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить до 1 августа 2018 года — на 175 млн.грн. В результате размер уставного капитала банка превысит отметку в миллиард гривен.

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