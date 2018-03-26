|Швейцарская авиакомпания возобновляет рейс между Киевом и Цюрихом
|26.03.2018 16:16
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Авиакомпания Swiss International Airlines, входящая в группу компаний Lufthansa, с сегодняшнего дня открыла прямое авиасообщение между Киевом и Цюрихом (Швейцария).
Швейцарская авиакомпания открыла рейс между Киевом и Цюрихом, информирует svodka.net.
Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю.
Об этом сообщил генеральный директор компания Swiss airways в Украине Рене Койнзак.
«Мы возобновляем рейсы из Киева в Цюрих. Это будут регулярные рейсы, а не сезонные. Мы открываем новые ворота в украинский рынок. Через город Цюрих украинцы могут путешествовать по всему миру», — сказал он.
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Койнзак отметил, что Lufthansa работает на рынке Украины около 20 лет и является вторым перевозчиком по количеству пассажиров в Украине.
По его словам, рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Согласно информации на сайте перевозчика, билеты из Киева стартуют от 185 долларов, а цена билетов на сегодня, 26 марта, начинается от 386 долларов.
Генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявлял, что лоукост-авиакомпания Eurowings, входящая в группу компаний Lufthansa, намерена с 2018 года начать полеты в Украину.
Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине.
Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».