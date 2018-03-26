Сегодня, 26 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,343.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,346.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 352574.64 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 133.55 грн. Напомним, что в пятницу за грамм золота нужно было заплатить 1 121.90 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «РВС, где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1410.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «3/4» — 1246.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото снижается в цене в понедельник утром, корректируясь после роста до максимума за пять недель на фоне развития торгового конфликта между США и Китаем.

В четверг на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал приказ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу, Китай в полной мере готов к защите своих интересов от протекционистских действий США.

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