|В Киев пришла метеорологическая весна
|26.03.2018 16:32
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Об этом в понедельник, 26 марта,сообщила Центральная геофизическая лаборатория им. Бориса Срезневского.
В столицу Украины 24 марта пришла метеорологическая весна.
Самым холодным днем месяца было 7 марта, когда температура воздуха доходила до -25 градусов, информирует svodka.net.
В Киев в субботу, 24 марта, пришла метеорологическая весна.
«Метеорологическая весна уже наступила, мы зафиксировали это в субботу, 24 марта», — сообщили в лаборатории.
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По данным климатологов, несмотря на морозную погоду в столице, температурных рекордов нынешнего марта не зафиксировано.
Самым холодным днем месяца было 7 марта, тогда температура воздуха доходила до -25 градусов.
Напомним, ранее сообщалось, что нарастание тепла в Украине ожидается с 27 марта.