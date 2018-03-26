Страны Запада синхронно объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

Как уже сообщалось, США высылают 60 российских дипломатов, Украина — 13, информирует svodka.net.

Канада высылает четырех сотрудников посольства и генконсульства.

Как заявил глава Европейского Совета Дональд Туск, 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ по делу Скрипаля. «Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов», — сказал он журналистам. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключаются в ближайшие дни и недели, добавил Туск.

Франция, Польша, Германия вышлют по четыре российских дипломата.

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Чехия и Литва решили выслать по три россиянина с дипломатическим статусом (еще 44 россиянина Литва внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну), Нидерланды, Италия и Дания — по два, а Латвия и Эстония — по одному.

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