Первые рейсы анонсированы в октябре этого года в восемь стран Европы: Испанию, Словакию, Польшу, Литву, Германию, Ирландию, Швецию и Великобританию.

Уже этой осенью украинцы получат еще одну возможность путешествовать дешевле — со второй попытки в страну зашла крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair.

Лоукостер будет работать со львовским аэропортом и столичным «Борисполем» — там ему даже обещают отдать для полетов целый терминал F, закрытый в 2013 года, информирует svodka.net.

только осенью у нас появятся 32 новых рейса в неделю из Киева и еще 14 из Львова. Напомним, в прошлом году Ryanair отменила свой вход в Украину из-за срыва переговоров.

Билеты на ноябрь

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По словам президента Петра Порошенко, в первые три недели билеты на рейсы Ryanair обойдутся украинцам примерно в 10 евро (330 грн).

В будущем же средняя цена полета составит около 40 евро (1300 грн). При этом в Европе средний тариф выше на 10 евро. На сайте компании уже стартовали продажи авиабилетов.

Сейчас, например, билет из Киева в шведский Стокгольм на ноябрь обойдется в 34 евро (около 1100 грн). Примерно столько же (37 евро) будет стоить поездка в одну сторону из нашей столицы в Лондон и из Львова в немецкий Мемминген (32 евро).

Директор лоукостера Майкл О’Лири отметил, что вскоре авиакомпания может запустить и внутренние рейсы в нашей стране. Также лоукостер в будущем планирует заключить договоры с другими украинскими аэропортами, открыть у нас свой сервисный центр и ввести еще около 200 новых маршрутов.

Битва за пассажиров

По словам главы Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, приход нового крупного лоукостера может привести к снижению цен на авиабилеты:

«Появление нового игрока на рынке приведет к усилению конкуренции. Компании будут бороться за пассажиров через снижения цен на билеты».

Но дешеветь будут только самые популярные маршруты.

«На осуществляемых сразу несколькими компаниями рейсах (в ту же Германию и Польшу) ценовой фактор играет большую роль, там цены будут снижать в первую очередь.

Но на маршрутах, которые курируют только один-два оператора, цены останутся на том же уровне. Это, например, Испания, Великобритания», — считает Вовк.

По его мнению, до конца года в страну могут зайти еще несколько бюджетных авиакомпаний.

«Спрос на перелеты в этом году будет тоже расти», — подытожил эксперт.

К слову, сразу же после новости о заходе Ryanair венгерский лоукостер Wizz Air объявил 30%-ную скидку на пять направлений. На выходные украинцы могли приобрести билеты в обе стороны из Киева, например, в Ларнаку за 2850 грн с человека.

Правда, акция действовала только на апрельские билеты. Еще ранее компания анонсировала 70 новых маршрутов, которые будут открыты до конца лета. Но уже можно купить билеты из Киева в Таллинн в одну сторону на одного за 1840 грн, а из Львова в Лондон — за 3019 грн.

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