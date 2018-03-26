В феврале 2016 года Антонов подписал договор на производство новых многоцелевых Ан-132 в Саудовской Аравии.

Госпредприятие Антонов планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года, информирует svodka.net.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Антонова Александр Кривоконь в интервью на канале UA:Перший.

«Мы планируем, что уже где-то в сентябре-октябре завод будет построен вместе со взлетной полосой», — сказал он.

Также по его словам, уже выделено 2,5 тыс. га земли для строительства завода в городе Таиф. Кроме того, установлены солнечные батареи, которые будут питать предприятие электроэнергией.

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Кривоконь отметил, что в 2021 году будет построен первый самолет. С 2022 по 2024 производство самолетов составит 10 единиц, после чего производство самолетов будет повышено до 10 единиц в год.

Напомним, что в феврале 2016 года Антонов подписал договор на производство новых многоцелевых Ан-132 в Саудовской Аравии.

А позже стало известно, что компания TAQNIA Aeronautics (Королевство Саудовской Аравии) и украинское госпредприятие Антонов приступили к работе над технико-экономическим обоснованием построения авиационного завода в этой стране.

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