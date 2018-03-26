Выдворение российских дипломатов из США и ЕС не будет иметь никаких серьезных последствий, по крайней мере до окончательного расследования Организации по запрещению химического оружия по яду, которым был отравлен шпион-перебежчик Сергей Скрипач.

«Я думаю, что последствий не будет в том смысле, что это такой, скажем, символический шаг, в плане оказания поддержки Великобритании», – рассказал в комментарии «Обозревателю» американист Николай Белесков, информирует svodka.net.

По его словам, Америка проведет необходимую работу с Россией, и кроме зеркальных действий со стороны РФ ничего не произойдет, отношения не ухудшатся.

Относительно Британии, то американист считает, что она сейчас взяла паузу до проведения анализа Организацией по запрещению химического оружия, был ли это действительно нервно-паралитический газ «Новичок», который был разработан в России, в результате чего она сможет мобилизовать свои союзников НАТО и ЕС .

«Таких переговоров, которые возможны между американской и российской стороной не будет, чтобы минимизировать последствия. Но каких-то радикальных шагов со стороны Британии я не ожидаю. Сейчас все будут ждать выводов Организации, так как Великобритания, скорее только, имеет эти данные, но они их не рассекретят, разве что поделятся с американцами, как ближайшими союзниками», – считает Белесков.

И даже если Организация подтвердит тип и происхождение яда, ждать от Британии каких-то радикальных действий, как считает американист, не стоит.

«Шаги будут, но они будут более символические, скорее только будут шаги в отношении отдельных лиц, людей, которые были вовлечены в организацию этого, производивших газ, будут персональные санкции. Я сомневаюсь, что Великобритания применит радикальные шаги в плане массового ареста российских активов», – сказал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира