Стоимость праздничного стола на Пасху в 2018 году обойдется украинцам примерно на треть дороже, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Realist со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат), информирует svodka.net.

Ожидается, что сильнее только к празднику вырастут цены на мясо и мясные продукты. Так, в настоящее время, согласно данным Госстата, цена 1 кг свинины в среднем составляет 110 грн/кг, тогда как год назад — около 75 грн. Существенно, почти вдвое, за год подорожало и сало – с 41 грн до 72 грн.

За 1 кг говядины сегодня просят от 120 грн/кг, в прошлом году – 95 грн. Килограмм птицы сегодня обойдется в 54 грн, тогда как годом ранее – в 43 грн/кг.

Ровно вдвое – с 14 до 28 грн – подорожали яйца.

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Заметно также выросли цены на сливочное масло и вино: со 142 до 180 грн и с 77 до 90 грн соответственно.

svodka.net/

В целом стоимость минимальной «пасхальной корзины» в 2018 году составит 654 грн против 487 грн в прошлом году.

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