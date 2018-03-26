Компания Nissan рассказала о планах продавать по 1 миллиону электромашин в год с 2020 года. При этом руководители автопроизводителя отметили, что для этого они разработают восемь новых моделей электрических машин. Одна из них выйдет под маркой Infiniti и станет премиум-моделью.

Также в компании рассказали о дальнейших планах Nissan — к 2022 году автомобили, оснащенные бензино-гибридной технологией, будут составлять большинство между электромобилей в линейке. Такие транспортные средства используют бензин для питания двигателя автомобиля, требуя гораздо меньшего заряда. Кроме того, Nissan, Renault и Mitsubishi вместе планируют производства 17 электрических моделей, информирует svodka.net.

«Сердцем нашей стратегии с точки зрения электрификации являются батареи EV и технология e-Power», — заявил журналистам на брифинге директор по планированию Nissan Филипп Клейн. Однако какие именно средства будут вложены в эти технологии он не уточнил.

Кроме того, в рамках сотрудничества между Nissan, Renault и Mitsubishi Motors, к 2022 году они планируют вместе запустить в общей сложности 40 автомобилей с автономным приводом и стать оператором самообслуживания, проката автомобилей. При этом именно Nissan является мировым лидером по реализации электрифицированных машин. Возглавить рынок «чистых» легковушек японцам удалось благодаря модели Leaf, которая с момента своего появления в 2010 году продалась тиражом более чем в 300 000 экземпляров.

Изменение стратегии Nissan связано с планами увеличения годового дохода до 160 миллиардов долларов. По результатам минувшего финансового года он составил 120 миллиардов долларов.

Читайте: Nissan начнет серийное производство электрического кроссовера (ФОТО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира