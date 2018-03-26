Руководство концерна «Укроборонпром» после окончания контракта на поставку основных боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд настроилось на производство танков для нужд ВСУ.

С таким заявлением выступил гендиректор концерна Павел Букин, информирует svodka.net.

По его словам, реализация «тайского контракта» позволила украинской стороне аккумулировать валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий концерна.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира