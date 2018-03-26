Европейские страны, США, Канада и Украина 26 марта объявили о высылке российских дипломатов в ответ на химическую атаку России против Великобритании, в результате которой Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и еще 19 местных жителей были отравлены произведенным в РФ сверхтоксичным веществом «Новичок», передает РБК со ссылкой на Reuters. Общее количество высланных российских дипломатов составляет более 100 человек, включая тех, которых ранее выслало Соединенное Королевство.

Польша, Франция и Германия высылают по четыре дипломата. Троих дипломатов намерены выслать из Чехии, по два дипломата высылают Нидерланды, Италия и Дания. О высылке одного российского дипломата объявила Латвия. Литва объявила о высылке троих российских дипломатов и о том, что еще 44-м гражданам России будет запрещен въезд в страну. Эстония в связи с «делом Скрипаля» объявила о высылке атташе российского посольства по обороне. Чуть позже о высылке одного дипломата объявила Финляндия, одного дипломата вышлет также Румыния. Вслед за Румынией и Финляндией, Хорватия объявила «персоной нон-грата» одного российского дипломата. Еще одна страна, которая присоединилась к международной акции против Кремля — Албания, принявшая решение объявить персонами нон грата двух российских дипломатов — военного атташе и первого секретаря, информирует svodka.net.

Таким образом, о высылке российских дипломатов объявили уже 14 стран: выдворено будет 31 дипломатов, работавших на территории Европы.

Глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter подтвердил, что в совокупности 14 стран Европейского союза объявят о высылке российских дипломатов.

«Сегодня 14 стран-членов ЕС решили выслать российских дипломатов в качестве прямых мер после состоявшегося на прошлой неделе заседания Совета Европы касательно атаки в Солсбери», — написал он в твиттере, не исключив дополнительных мер, включая дальнейшие высылки.

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Канада — единственная неевропейская страна, помимо США, присоединившаяся к высылке российских дипломатов. Она выдворила 4 сотрудника дипмиссии РФ.

В свою очередь Украина объявила о выдворении 13 российских дипломатов.

«Киев принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся», — написал президент страны Петр Порошенко в своем Facebook.

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Наибольшее число дипломатов высылают Соединенные Штаты, которые дали 60 дипломатам из РФ неделю на то, чтобы покинуть страну.

Наряду с этой мерой в США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

Выдворению подлежат 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Источник Reuters в администрации Белого дома указал, что 12 высылаемых сотрудников российского представительства при ООН, по версии Вашингтона, были причастны к деятельности российских разведывательных служб. Представитель администрации заявил, что все они злоупотребляли своими дипломатическими привилегиями.

В Белом доме также уточняют, что «США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании», передает Газета.RU.

«Мы высылаем четырех сотрудников российских дипмиссий, которые работают либо в посольстве Российской Федерации в Канаде, либо в генеральном консульстве Российской Федерации в Монреале. Четыре человека являются сотрудниками разведки или теми, кто использовал осторожный статус для подрыва безопасности Канады или вмешательства в нашу демократию», — говорится в заявлении канадского МИД.

Литва при этом объявила 44 российских граждан персонами нон грата.

«В солидарность с Великобританией в «Атаке в Солсбери» Литва приняла решение выслать троих российских сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, добавить к санкциям по «Акту Магнитского» 21 человека и запретить 23 людям въезд в Литву», — сообщается в твиттере министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

Есть заявление Италии: «Вследствие заключений, сделанных Европейским советом 22 и 23 марта, в знак солидарности с Соединенным Королевством и в координации с европейским партнерами и союзниками НАТО, министерство иностранных дел и международного сотрудничества уведомило сегодня о решении выслать с итальянской территории в течение недели двух сотрудников посольства Российской Федерации в Риме, аккредитованных по дипломатическому списку», — говорится в сообщении итальянского МИД.

Румыния указывает: «Подчеркиваем, что в знак солидарности с Великобританией и согласно положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях МИД уведомил посольство Российской Федерации в Бухаресте, что один из его дипломатов будет объявлен персона нон-грата и должен покинуть территорию Румынии», — говорится в пресс-релизе МИД Румынии.

Финляндия объявляет: «Президент республики и кабинет министров определили, что Финляндия исключает одного чиновника с дипломатическим статусом, который работает в посольстве России в Хельсинки. Министерство иностранных дел уведомило об этом российского посла. Высылка будет проводиться одновременно с соответствующими действиями других государств-членов ЕС. Решения о высылке относятся к компетенции национальных властей, и каждое государство-член действует на основе собственного анализа ситуации», — говорится в заявлении правительства страны.

«Республика Хорватия — одно из 14 государств, которое сегодня провозгласит одного аккредитованного дипломата в Республике Хорватия персона нон-грата. Таким образом, мы конкретным образом показываем, что не принимаем такой вид нападения, с которым столкнулась Великобритания», — заявил со своей стороны премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

В российском МИД выразили «решительный протест» в связи с принятыми мерами и пообещали, что «указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно».

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