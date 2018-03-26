Вообще-то говоря, начальник Кремля должен радоваться, что уровень потребления в стране снова растет, несмотря на экономический кризис. Однако то, как действуют граждане, явно беспокоит Путина — и не только его, пишет на страницах австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.

Тот, кто хочет увидеть, куда катится российский рубль, может постоять в длинных очередях в супермаркетах или проехаться по Москве, где один за другим вырастают жилые кварталы, квартиры в которых продаются нарасхват, повествует автор, информирует svodka.net.

Со второй половины прошлого года ипотечные кредиты раздавали что есть силы. Количество выданных кредитов в декабре побило рекорд 2009 года. Между тем только сейчас, после двух лет рецессии, зафиксирован скромный экономический рост в 1,5%. Согласно данным Центробанка, в 2017 году на покупку квартир люди взяли кредиты на сумму более двух триллионов рублей, передает Штайнер.

«Покупка квартир в долг — это лишь самый явный пример новой волны заемного финансирования. В действительности им охвачены все сферы жизни. Будь то автомобили, бытовая техника или покупки повседневного спроса, кредиты снова пользуются популярностью. Это во многом связано с тем, что ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%», — говорится в статье.

«Однако то, что идет на пользу экономике, беспокоит президента страны. После его переизбрания на четвертый президентский срок, в период которого Путин обещал поднять на ноги экономику и создать основы устойчивого благосостояния, ему наверняка не нужен кредитный пузырь, который может лопнуть вместе с иллюзией, что дела у России идут в гору», — отмечает автор.

За год до начала экономического кризиса 2014 года никто в России не думал, что наполовину упадут цены на нефть, имеющие решающее значение для страны, никто не мог предвидеть западные санкции и никто не хотел осознавать, что модель роста экономики была истощена еще в 2013-м, пишет Штайнер.

«То, что многое для россиян стало неожиданностью, связано, в частности, с тем, что главные государственные СМИ представляют информацию об экономике скудно и неопределенно. Стилизация Путина как гаранта стабильности требует, чтобы и экономическая ситуация была представлена более позитивной, чем в действительности», — уверен Штайнер.

Все это становится проблемой в первую очередь тогда, когда банки, которые агрессивно рекламируют потребительские кредиты по государственному ТВ, выдают все больше необеспеченных кредитов. Например, «Сбербанк» раньше предлагал такие кредиты под 13-20%, теперь она составляет 11,5%. Привлекательное предложение для россиян, которые привыкли к совсем другим процентным ставкам, поясняет автор. Если количество необеспеченных кредитов будет продолжать расти в таком темпе, это будет тревожным сигналом, считает Михаил Доронкин из рейтингового агентства АКРА.

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