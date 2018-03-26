Министр иностранных дел Великобритании заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является «наибольшей коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место». Об этом Борис Джонсон написал в своем Twitter.

«Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников предстает в истории как самая большая коллективная высылка российских шпионов, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно», — написал он, информирует svodka.net.

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