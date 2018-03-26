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Бритни Спирс опубликовала фото из тренажерного зала
26.03.2018 19:21
Бритни Спирс опубликовала фото из тренажерного зала

Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала снимок из тренажерного зала. На фото она запечатлена в мини-шортах и топе, которые подчеркивают ее безупречное тело. Фото было опубликовано на Instagram-странице артистки.

Фотография за два дня собрала в соцсети почти миллион лайков и тысячи комментариев, информирует svodka.net.



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