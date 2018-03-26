Президент Российской Федерации Владимир Путин прошел тест на переизбрание и продемонстрировал свою силу, но что он будет делать с внутренними реформами, остается вопросом, особенно если он будет полагаться на прежнюю стратегию, а не на новые инновационные меры.

Об этом говорится в материале американского дипломата Кэмерона Мантера для частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, текст которого есть в распоряжении «Апострофа», информирует svodka.net.

По его словам, если на внешнеполитическом фронте мандат Путина даст ему уверенность, чтобы взвалить на себя новые трудности (которые будут сосредоточены на решении проблем больше, чем подчеркивать якобы несправедливое отношение к России на мировой арене), Москва может все же найти общий язык с Западом.

«Однако лидеры, которые долгое время находились у власти (два десятилетия в случае с Путиным), склонны придерживаться того, что, по их мнению, было успешным в прошлом, вместо того, чтобы принимать стратегически сложные политические меры, которые укрепили бы их страну, максимально увеличили бы ее потенциал и обеспечили бы их участие в мировых процессах качестве глобальных партнеров», — говорится в материале.

В связи с этим Мантер призывает посмотреть на «Путина 4.0» четко и реалистично.

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«Ответы на старые вопросы о его следующем сроке станут более очевидными, когда президент РФ назначит должностных лиц, разъяснит свои идеи о преемственности, распределит бюджетные расходы и опубликует публичные заявления — в интересах как его избирателей, так и мировой аудитории. Исходя из этих действий, наблюдатели будут лучше понимать, что замыслил Путин. Мир будет внимательно следить», — подытожил он.

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