Появились сведения, что в Арктике неожиданно увеличилась площадь ледового покрова, а солнечная активность снизилась до векового минимума, что вероятно указывает на предстоящее похолодание.

Европейский спутник CryoSat зафиксировал увеличение массы ледового покрова в Арктике, который осенью составлял уже 9 тыс куб. км. Активность Солнца за последние 100 лет достигла своего минимума. Все это может указывать на возможное глобальное похолодание.

Ученые утверждают, что людям нужно готовиться к минимуму Маундера (период с 1645 по 1715 годы, когда наступил малый ледниковый период, и были зафиксированы самые холодные времена за 500 лет наблюдений), ведь падение солнечной активности может привести к снижению температуры в Мировом океане, информирует svodka.net.

Отмечается, что сейчас планета находится в периоде очередного теплого межледниковья, и стоит готовиться к наступлению нового ледникового периода.

Интересно, что результаты исследования арктического дня позволили определить, что три предыдущих периода межледниковья были гораздо теплее, чем настоящий, а средняя температура была выше на 1,5-2 градуса.

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Сторонники теории похолодания утверждают, что данные обстоятельства указывают, что потепление на Земле вызвано не деятельности человека, а является нормальным природным циклом.

Причины колебаний пока не установлены, но они указывают на необходимость снять с людей обвинения за глобальное потепление.

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