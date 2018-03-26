Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, доказывающие присутствие российских военных в незаконных вооруженных формированиях «Л/ДНР».

На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы — безотлагательно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получить документы прикрытия – «паспорта» «ЛНР» и «ДНР», информирует svodka.net.

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