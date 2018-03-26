Деловые Сводки
- Понятная стратегия: Победа в войне с РФ уже не представляется утопией, - Бутусов
- Украинцев заманивают в села золотыми горами. Что обещают?
- На Трампа надвигает секс-туча. Что рассказала порно-звезда о президенте США
- Британский политолог сделал печальный для Украины вывод по оккупации Крыма
- Космос: Сколько космической воды найдет Джеймс Уэбб?
|Шевцова о ситуации в РФ: Недовольство тлеет и в любой момент сможет вырваться наружу
|26.03.2018 20:33
|
Санкции Запада в отношении России в настоящее время не являются «триггером протестных настроений».
«Но глухое брожение внутри общественного «тела» все же идет», — сказала в интервью «Обозревателю» российский политолог Лилия Шевцова, информирует svodka.net.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать активизации протестных настроений, активизации оппозиции, в том числе на фоне санкций Запада в отношении РФ, она заметила: «Пока Россия после протестного взрыва 2011-2012 годов затихла. Будто уснула. Надолго ли? Непонятно. Ведь никакие опросы не предупреждали о том, что люди выйдут на улицу в 2011 году».
Политолог констатировала: «Недовольство тлеет и в любой момент сможет вырваться наружу. Опросы говорят, что сейчас протестовать готовы 5-7% опрошенных. Впрочем, различные сегменты общества и протестуют — дальнобойщики, обманутые дольщики, молодежь. Но протестные «ручейки» не формируют мощного потока. Пока».
Шевцова также обратила внимание на тот факт, что в сегодняшней России «нередко протестующие обращаются за помощью именно к президенту». Таким образом, «протест все еще не затрагивает системных устоев».
Читайте: Рубль рухнул сразу после объявления о высылке дипломатов РФ
Политолог добавила, что санкции Запада не способствуют росту
протестных настроений и консолидации оппозиции в силу того факта,
что они «подкрепляют в обществе не антикремлевские, а антизападные
настроения».
В то же время политолог подчеркнула: «Кремль, пытаясь сохранить властью расползающуюся материю, делает массу глупостей, подрывая свои же позиции». Режим, «бетонирующий сцену», «лишает людей легальных каналов артикуляции своих интересов, выталкивая их на улицу».