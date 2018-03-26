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|Собчак может претендовать на нишу преемника Путина, - мнение
|26.03.2018 20:49
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак закрепляется в нише публичного политика, который уже приобрел опыт президентской кампании и может претендовать на роль преемника действующего президента Владимира Путина. Такое мнение в авторской программе Дмитрий Гордона на телеканале «112 Украина» высказал известный российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский.
Подождем ее результатов, которые будут объявлены официально. Я могу сказать, что итоговый результат будет около 3%, в любом случае Ксения Собчак обошла всех оппозиционных кандидатов, кроме представителя коммунистов Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и закрепляется в нише публичного политика, уже приобретшего опыт президентской кампании, который действительно может претендовать на нишу преемника Владимира Путина. Поскольку, с одной стороны, Собчак связана с Путиным давними личными отношениями, с другой – действительно исповедует те взгляды, которые были ею заявлены в ходе предвыборной кампании и являются определенной дверью в российское будущее», – отметил Белковский, информирует svodka.net.
Он рассказал, что будучи главным политическим консультантом в штабе Собчак, занимался в основном «обустройством» ее YouTube-канала, а также отдельными поручениями.
«И в качестве жертвы особого доверия участвовал вместо нее в дебатах кандидатов в президенты в тех случаях, когда ей было скучновато делать это самой», – добавил политолог.