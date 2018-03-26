По мнению Эмерсона, санкции Европейского союза в отношении отдельных лиц в Крыму остаются, и «

Несмотря на сохранение санкций по отношению к отдельным представителям оккупационной администрации Крыма, в западных странах считают, что у Украины нет способов вернуть полуостров кроме маловероятной большой войны, информирует svodka.net.

Об этом «Апострофу» рассказал прежний посол ЕС в Москве, британский политолог Майкл Эмерсон.

По его мнению, санкции Европейского союза в отношении отдельных лиц в Крыму остаются, и «возможно, будут всегда».

В то же время, ЕС И США озабочены решением проблемы Донбасса, а о Крыме они думают более определенно.

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«Аннексия Крыма, к сожалению, является фактом… Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка; у Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет», – утверждает Эмерсон.

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