Принятое рядом стран Европейского союза и НАТО решение о высылке российских дипломатов означает, что страны Запада официально признали РФ своим врагом. Такое мнение высказал в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Сегодня в мире началась вторая холодная война стран Запада против России. Украина получила шанс… 5 марта 1946 года с речи британца Уинстона Черчилля началась первая холодная война стран Запада против Советской России, которая завершилась 24 августа 1991-го полным развалом и распадом СССР, образованием на обломках империи новых национальных государств… Нам суждено уничтожить Российскую империю до конца, разломать царизм и коммунизм до основания – это важная задача, участниками которой все мы являемся», – заявил он, информирует svodka.net.

Журналист отметил, что Украина в одиночку начала войну против российской агрессии в 2014 году.

«Сегодня политическая ситуация в мире коренным образом изменилась – страны Запада также признали РФ своим основным противником, и теперь внешнеполитическое положение Украины стало неизмеримо более прочным. Сегодня у Украины новые шансы, чтобы проводить более решительные шаги по интеграции в ЕС и НАТО», – подчеркнул он.

Бутусов добавил, что впервые с 2014 года Запад произвел системные антироссийские действия, и отдельные комплименты европейских политиков в адрес президента РФ Владимира Путина не изменят этого решения.

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«Россия официально признана врагом, который осуществляет против стран Запада враждебные агрессивные действия, против Великобритании – страны НАТО. И почву для принятия Западом такого решения создали именно война в Украине и наше сопротивление. Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических санкций с РФ в результате войны в Украине невозможно», – заверил он.

По мнению журналиста, новая холодная война, как и предыдущая, завершится поражением Российской империи.

«Победа в войне с РФ сегодня уже не представляется утопией – это уже четко понятная и достижимая стратегия. Двигателем многих событий сейчас является именно Украина. Именно эффективность построения демократического государства, современного, не тоталитарного, станет лучшей антипутинской агитацией и образцом свободного демократического пути для послепутинской России», – подчеркнул он.

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Бутусов добавил, что лучшей демонстрацией бессилия и слабости путинизма станут реформа украинской армии и нанесение на фронте «неприемлемых потерь российским оккупантам».

«Украина должна объединить силы, чтобы реализовать уникальный исторический шанс. Нас готов поддержать весь мир, чтобы мы вышли победителями в войне за независимость. И мы обязаны этот шанс использовать и показать, что наше поколение – это люди, способные повернуть колесо истории в нужном направлении», – подытожил он.

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