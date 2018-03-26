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|Литва нанесла России очередной удар ниже пояса
|26.03.2018 22:09
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Литва запретила въезд 44 гражданам Российской Федерации.
Соответствующий приказ был подписал 26 марта главами министерства внутренних дел и департамента миграции страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента миграции Эвелину Гудзинскайте, информирует svodka.net.
Так, глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас внес в «список Магнитского» 21 фамилию. По словам Гудзинскайте, еще 23 россиянина не смогут въезжать в страну в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности. Отмечается, что фамилии вносимых в список оглашаться не будут.
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