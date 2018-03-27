В Лондоне уже выдаются ордера на арест российской собственности. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.

Вторник нашей недели Скрипаль.

К высылке российских дипломатов (шпионов) кроме 14 стран ЕС присоединяются и не члены ЕС. Это США, Канада, Албания, Македония, Австралия (2) и др. Сегодня, конечно, это будет темой №1 для обсуждения везде.

Что еще важно?

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Как мы и прогнозировали, в Лондоне уже выдаются ордера на арест российской собственности. Это происходит в соответствии с новым законом «О криминальных финансах», который вступил в действие с НГ и о котором я тогда писал.

Есть еще верующие в СП-2?:

Предложенные поправки к газовой директиве одобрил комитет Европарламента по вопросам промышленности и энергетики. Согласно этим поправкам правила Третьего энергопакета должны распространяться и на морские газопроводы, объединяющие ЕС с третьими странами. Это регулирование может заблокировать строительство «Северного потока-2».

ООС:

Временные показатели, к которым необходимо подготовить операции Объединенных сил, уже определены, и эти сроки не будут длительными — Командующий ОС Наев.

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