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|Ситуация на фронте обостряется: за сутки - 47 обстрелов с применением запрещенного вооружения, - штаб АТО
|27.03.2018 06:25
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Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские оккупанты обстреляли наши позиции близко Авдеевки и Водяного.
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Сводка Пресс-центра штаба АТО за сутки 26 марта 2018 года, информирует svodka.net.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности о полном прекращении огня, осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.
В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов различных типов боевики часто обстреливали защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим опорным пунктам в Водяном. Также агрессор применил гранатометы в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие — близко Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово.
На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов враг обстрелял наши укрепления под Новгородским, а из стрелкового оружия — близко Станицы Луганской.
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В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.