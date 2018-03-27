О социально-экономических последствиях агрессии и оккупации РФ в Украине пишет в Facebook политический знаток Олеся Яхно-Белковская.

«Поскольку у нас» зрадоманы «всех мастей любят социально-экономические проблемы списывать исключительно на действия нынешней власти и ни в коем случае не говорить о последствиях агрессии и оккупации РФ, а также о собственных ошибках и бездействии (если речь идет о тех, кто был у власти до 2014 года), напишу отдельный пост о потерях Украины от аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО Россией. А пока — напомню кратко лишь о потерях на уровне предприятий, о чем ранее сообщало Главное управление разведки Минобороны, информирует svodka.net.

В частности, из Донецкой и Луганской областей вывезено в РФ оборудование не менее 19 предприятий: ЗАО «Луганский машиностроительный завод им. Пархоменко», ООО «Машиностроительный завод 100», ГП ЦКБ машиностроения «Донец», ООО «ПОЛЕ-ПАК», Лутугинский завод прокатных валиков, Брянковский рудоремонтный завод, Оборонный завод космической промышленности «Юность», Луганский электромашиностроительный завод, Луганский литейно-механический завод, Луганский авиационно-ремонтный завод, ГП «Лугутинский научно-производственный валковый комбинат», ЗАО «Луганский патронный и завод», ОАО «Донбасскабель», Харцызский машиностроительный завод, ОАО «Завод Точмаж», ГАХК «Топаз», Снежнянский машиностроительный завод, ОАО «Норд».

Кроме того, в ОРЛО разобрали на металлолом оборудование 11 заводов: ОАО «Завод горноспасательной техники «Горизонт», Завод по вторичной переработке «Вторчермет», Чорнухинське вагонное депо, ОАО «Луганский литейно-механический завод», ОАО «Стахановский ферросплавный комбинат», ООО «Луганский завод теплотехнического оборудования», Луганский завод автомобильных клапанов, завод металлопроката «Прокатсервис», ОАО «Лугцентрокуз им. Монятовского «Научно-производственный центр «Трансмаш», ООО «Луганский трубопрокатный завод».

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