В центре Николаева женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила с моста в реку собственного девятимесячного ребенка.

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К счастью, за считанные минуты прибыли полицейские, сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области, информирует svodka.net.

Младенец не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения. Срочно полицейские приступили к поискам мальчика.

«Увидел ребенка лейтенант полиции Андрей Белоус. Патрульный, не мешкая, позвал на помощь граждан, которые были на лодочной станции. Они быстро спустили лодку на воду, доплыли до ребенка, достали из ледяной воды и передали полицейскому, который бросился в реку, чтобы быстрее завернуть маленького в свою служебную куртку. В это время как раз приехали врачи скорой», — рассказали в полиции.

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На данный момент мальчик в больнице — врачи борются за ее жизнь.

Как выяснилось, женщина часто высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или же с моста. Поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, горе-мать осуществила свои намерения.

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