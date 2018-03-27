Деловые Сводки
|В Twitter стартовала блокировка рекламы криптовалют, - Reuters
|27.03.2018 07:44
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Тем временем знаток финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
С 27 марта Twitter будет блокировать рекламу криптовалют, информирует svodka.net.
Запрет охватывает рекламу ICO (первичного размещения монет — ред), обмена криптовалют и криптокошельков.
Twitter присоединится к Facebook, который запретил рекламу криптовалют в январе, и корпорации Google, которая намерена принять такие же меры в июне.
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Тем временем знаток финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса.