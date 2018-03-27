Тем временем знаток финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

С 27 марта Twitter будет блокировать рекламу криптовалют, информирует svodka.net.

Запрет охватывает рекламу ICO (первичного размещения монет — ред), обмена криптовалют и криптокошельков.

Twitter присоединится к Facebook, который запретил рекламу криптовалют в январе, и корпорации Google, которая намерена принять такие же меры в июне.

Читайте: Трамп сделал заявление о сговоре с Россией

Тем временем знаток финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира