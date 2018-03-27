Исландия объявила осторожный бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонтанку, информирует svodka.net.

«Правительство Исландии решило принять участие в совместных действиях западных стран в отношении нападения с применением химического оружия в английском городе Солсбери в начале этого месяца… В рамках этого решения официальные лица Исландии не смогут посетить Чемпионат мира по футболу, который состоится в России в этом году», — говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Исландии.

Посол РФ в Исландии Антон Васильев был приглашен в парламент для объяснения принятого в отношении России решения, сообщает «Фонтанка».

Глава МИД Исландии Гузлёйгур Торзарсон объяснил журналистам, что запрет на посещение не коснется национальной сборной по футболу и болельщиков. Однако президент Исландии Гудни Йоханессон, ранее поддерживавший команду на трибунах между соотечественников, не сможет лично увидеть выступление сборной в России.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее только, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: «Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны».

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20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

На саммите ЕС, который завершился 23 марта, страны Евросоюза выступили в поддержку Великобритании. Некоторые страны, в том числе Польша, рассматриват возможность высылки российских дипломатов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

О высылке российских дипломатов объявили Соединенные Штаты, Канада и 14 европейских государств, в том числе Германия, Франция, Италия, Чехия и другие. В заявлениях Вашингтона и Оттавы высылаемые сотрудники дипмиссий обвинялись в связях с российской разведкой и в «злоупотреблении дипломатическими полномочиями». Кроме того, США заявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

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