Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что партия «Украинский выбор», которую возглавляет Виктор Медведчук, может быть мозговым центром глобального плана по госперевороту.

Это заявление прозвучало в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует svodka.net.

«У нас есть вопросы к деятельности «Украинского выбора» как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы , которые мы также с заданиями изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины…» — процитировала она слова Луценко.

По его словам, Генпрокуратура изучает причастность самого Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко и изучает их вероятные контакты.

В этом контексте Луценко также указал и штурм Октябрьского дворца сторонниками экс-главы Грузии Михеила Саакашвили в декабре 2017 года.

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«Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и т.п., которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации», — подчеркнул он.

Луценко заверил, что «есть какой-то глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине».

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Как сообщалось, ранее Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы Украины догадываются о том, кто стоит за организацией антиукраинской деятельности в стране, в частности попытке организации терактов нардепом Надеждой Савченко.

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