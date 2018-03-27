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|В Киеве полсотни радикалов разгромили выставку о правах человека
|27.03.2018 08:47
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Во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA около 50 неизвестных молодых людей сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, цыганах, трансгендерах и о людях с ВИЧ.
По словам представителя правозащитной программы Екатерины Луцкой, зашла группа молодых людей, около 50 человек, без шевронов. В основном это были подростки. Группу возглавлял взрослый человек. Они сразу же устремились к плакатам выставки «Уважать многообразие». Сорвали их, информирует svodka.net.
При этом остались в помещении, сказали, что хотят участвовать в дискуссии, которая шла, «Права человека: проблема распространения ультраправых движений».
Организаторы мероприятия вызвали полицию, которая в итоге вывела группу молодых людей за пределы IZONE, однако радикалы оставались перед входом и не пускали на дискуссию ни ее участников, ни слушателей.