Запуск ракеты SpaceX Falcon 9, выведшей в августе тайваньский спутник на околоземную орбиту, привел к образованию 900-километровой дыры в ионосфере. Об этом говорится в исследовании ученых из Национального университета Тайваня.

Ученые отмечают, что относительно небольшой вес груза позволил запустить ракету по почти вертикальной траектории вместо изогнутой, которая позволяет легче преодолевать притяжение, информирует svodka.net.

В результате образовалась не V-образная, круговая ударная волна, которая вместе с выбросами газов из двигателя привела к появлению дыры в плазме ионосферы диаметром около 900 километров. Отмечается, что она сохранялась на протяжении нескольких часов. Исследователи заявляют, что волна стала самой мощной за всю историю космических запусков.

Ученые отмечают, что подобные разрывы в ионосфере могут приводить к сбоям в GPS-системах.

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