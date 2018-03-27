В США водитель электрического внедорожника Tesla Model X врезался в ограждение, а после сбил еще два автомобиля.

svodka.net/

В Калифорнии посреди шоссе мужчина не смог совладать управлением и протаранил ограждение. Выжить в этой аварии у водителя шансов не было, информирует svodka.net.

После происшествия Tesla была разбита вдребезги. Столкновение также спровоцировало взрыв аккумулятора. Свидетели заявили, что увидели на месте ДТП большой огненный шар.

На данный момент уполномоченный представитель компании Tesla прибыл на место аварии с целью понять, что же произошло.

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svodka.net/

До сих пор непонятно сыграл ли в этой аварии какую-либо роль беспилотный режим и насколько «виноват» аккумулятор.

Tesla отказывается пока комментировать происходящее, но вот калифорнийские патрульные считают, что в ДТП есть и вина аккумулятора электромобиля.

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