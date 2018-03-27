Соловьев пока не комментировал ситуацию. Кто ответственен за взлом, неизвестно, но ситуация активно обсуждается пользователями в Сети.

Во вторник ночью, 27 марта, на странице в социальной сети «Вконтакте» телеведущего пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» появился необычный статус, информирует svodka.net.

Как пишет Tjournal, уже через полчаса администраторы сообщества закрыли его от тех, кто не значится участником.

Тем не менее пользователи Сети успели сделать скриншоты.

Читайте: Любимый пропагандист Путина спел украинскую песню в эфире Кремль ТВ

Соловьев пока не комментировал ситуацию. Кто ответственен за взлом, неизвестно, но ситуация активно обсуждается пользователями в Сети.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Соловьев сделал предметом неуместной шутки об украинском языке известное высказывание «Киев — мать городов русских».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира