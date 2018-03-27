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|Мировое сообщество уже формально ставит крест на России, - Аnti-colorados
|27.03.2018 10:07
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Такое количество одновременно изгоняемых дипломатов одной страны – очень редкое, если не уникальное событие. Тем более, что изгоняют их из различных стран.
Мировое общество не стало долго раскачиваться и ждать еще
какой-то тупости из Москвы. Серия консультаций официальных
представителей европейских стран с президентом США и несколько
телефонных разговоров лично лидеров ведущих стран вылились в начало
процесса депортации российских дипломатов. Неожиданно, но больше
только подчиненных Унылой лошади высылают США (60). Только за ними,
более чем с двукратным отставанием, идет Великобритания (23), а на
почетном третьем месте – Украина (13). Другие страны тоже
присоединились к мероприятию, но в среднем они выставляют по 2-3
российских дипломата. Причем, процесс не закончился и сегодня можно
ожидать расширения стран — участниц акции, что приведет к
увеличению общей численности изгнанных российских дипломатов. Что
характерно, высылка дипломатов — дело вполне обычное. Но такое
количество одновременно изгоняемых дипломатов одной страны – очень
редкое, если не уникальное событие. Тем более, что изгоняют их из
различных стран.
В этом коротком заявлении содержится сразу две ошибки. Первая состоит в утверждении о «неудобном игроке». Слово «неудобный» тут некстати по определению. «Бахнутый на всю голову» — вероятно, «кровавый маньяк» — тоже, но если уже речь вести парламентскими выражениями, то РФ стала страной, регулярно совершающей тягчайшие военные преступления, которая уже трижды развязала войны против Грузии, Украины и Сирии, а теперь – сама того не понимая, встала на грань войны с членом НАТО – Великобританией. Между прочим, эта возможность еще никуда не делась. Прямо сейчас в Королевстве работает бригада международных экспертов по химическому оружию, которые дадут окончательное заключение о том, каким типом ХО были атакованы граждане Великобритании, а также – кто произвел именно этот образец его рецептуры.
Поскольку факт агрессии, в данном случае, нельзя соотнести с ракетным или бомбовым ударом, а также с нарушением границы государства военнослужащим противника, то факт агрессии не вполне очевиден. Именно этим и заняты эксперты. Если подтвердится, что семья Скрипаль была отравлена именно боевым отравляющим веществом, а оно было произведено на территории РФ, то именно это заключение даст «casus belli» или повод для объявления войны.
Между прочим, это понимают и союзники Великобритании, которые поддержали ее высылкой российских дипломатов. Где-то ближе к концу следующей недели должно выйти заключение специалистов, которое запустит механизм настоящих ответных действий. В этом случае, Великобритания имеет право объявить о нападении на себя и указать на конкретного агрессора и обратиться за активацией механизма взаимопомощи, Альянса. В этом случае, автоматически запускается процедура коллективной безопасности, предусмотренная статьей 5 Устава НАТО. Для того, чтобы всем было понятно, как именно это работает, приведем диспозицию этой статьи целиком:
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«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное набег на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как набег на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное набег будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.»
Как мы видим, довольно аморфный механизм принятия любых других решений НАТО здесь уступает место императиву, когда все страны альянса выступают монолитно и без раскачки. То есть, будет ли запущен этот механизм, а если да, то в каком режиме, станет понятно на следующей неделе. Но прямо сейчас мы видим подготовку к действительно жесткому ответу на агрессию. Этого ответа еще не было, но он обязательно будет, просто ждем заключения комиссии.
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В этой связи хочется отметить два момента. Первый – предельно жесткую реакцию США. Кто бы и что не говорил, но Путина и, скорее только – РФ, там уже списали со счетов и лишили субъектности. В данной ситуации, это – процесс необратимый. Ну а второй – реакция Украины. Мы оказались мощным игроком, который ведет сильную игру против Москвы. Тут мы сыграли примерно в одной весовой категории с Великобританией и США. Кстати, Лондон уже поблагодарил Украину за такую решительную поддержку его позиции. Прямо у нас на глазах намечаются контуры новой, очень активной и решительной коалиции, способной решать глобальные задачи и чувствующей плечо друг друга. Между прочим, эти вещи – взаимны. Не зря вчера прозвучало заявление командующего объединенными силами на Донбассе Сергея Наева о том, что от Главнокомандующего он получил конкретные сроки полной готовности войск для проведения операции по освобождению Донбасса и эти сроки совсем не большие.
А все дело в том, что для Украины и Великобритании существует один враг – РФ, но за первой – стоят США и НАТО, а мы только пытаемся войти в те структуры, в которые нам не дал войти первый президент Украины Кравчук, на чьих руках кровь каждого убитого и раненного россиянами гражданина Украины. Тем не менее, формат противостояния меняется быстро и сугубо в нашу пользу.