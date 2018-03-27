На базе проблемного и пользующегося плохой репутацией между пилотов самолета будет построен новый, на котором будут летать первые лица государства!

Давно ничего не было слышно про экс-«убийцу Boeing и Airbus», не имеющий налогов в мире Sukhoi SuperJet 100. Почему “экс”? Да потому, что такой титул ему пророчили до появления МС-21, но надежд он не оправдал и справиться с иностранными пассажирскими конкурентами таки не смог. Тем не менее лавры “убийцы” к нему все ещё могут вернуться, информирует svodka.net.

Стало известно, что Путин согласился дать зеленый свет для разработки SSJ100 меньших размеров, который будет представлять собой не воплощенный в жизнь вариант Ту-334, который с 1980-х так и не смогли довести до ума. На все это непотребство будет выделено 85 млрд рублей.

Что же, один из наиболее проблемных по качеству исполнения и надежности узлов самолет, SSJ100, получает вторую жизнь в уменьшенной версии, берущей свои истоки от советского проекта, так и не реализованного по целому ряду причин. Перспектива, скажем так, не отдельно радужная. Но есть у этого проекта своя, специфическая ложка меда.

Дело в том, что на мини-SSJ100 будут летать в специальном летном отряде (СЛО) «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства, а также 30 этих машин хочет заказать Министерство обороны.

Читайте: Минобороны хочет взыскать 5,4 млн с Львовского бронетанкового

То есть картина следующая. На базе проблемного и пользующегося плохой репутацией между пилотов самолета будет построен новый, на котором будут летать первые лица государства! Ну разве же это не прекрасно!

В данном контексте я даже не буду говорить об импортозамещении, которому должны быть подвергнуты 40% узлов российского самолета, и которое явно вылезет ему боком, я лишь скажу, что новая версия SSJ100 будет иметь все шансы таки получить себе титул “убийцы”…

Военно-политический знаток Александр Коваленко

Читайте: В РФ не могут признать вину за MH17 без разоблачения своего вторжения в Украину, - СМИ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира