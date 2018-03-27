Apple выпустит iPhone-раскладушку в ближайшие годы.

svodka.net/

Гибкий смартфон от Apple, по информации исследователей Bank of America Merrill Lynch, должен выйти на рынок не позже 2020 года. , информирует svodka.net.

Такие выводы были сделаны после бесед экспертов с представителями нескольких поставщиков Apple в Азии.

Аналитик Вамси Мохан заявил, что на данный момент Apple уже наладила сотрудничество с поставщиками раскладного телефона. По информации исследователей, к разработке раскладного iPhone привлечены и азиатские партнеры.

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svodka.net/

Главная задача компании – выйти на рынок гаджетов в 2020 году с абсолютно новой моделью.

К тому же эксперты предполагают, что смартфон будущего может быть в целых два раза больше, нежели современные iPhone.

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