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|Apple выпустит гибкий iPhone
|27.03.2018 11:19
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Apple выпустит iPhone-раскладушку в ближайшие годы.
svodka.net/
Гибкий смартфон от Apple, по информации исследователей Bank of America Merrill Lynch, должен выйти на рынок не позже 2020 года. , информирует svodka.net.
Такие выводы были сделаны после бесед экспертов с представителями нескольких поставщиков Apple в Азии.
Аналитик Вамси Мохан заявил, что на данный момент Apple уже наладила сотрудничество с поставщиками раскладного телефона. По информации исследователей, к разработке раскладного iPhone привлечены и азиатские партнеры.
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svodka.net/
Главная задача компании – выйти на рынок гаджетов в 2020 году с абсолютно новой моделью.
К тому же эксперты предполагают, что смартфон будущего может быть в целых два раза больше, нежели современные iPhone.