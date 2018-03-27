«Под Новым Айдаром пьяный ВСУшник расстрелял тракториста», — новость от 26 марта с таким заголовком активно начали тиражировать СМИ «ЛНР«, а позже подхватили и журналисты «ДНР».

Пропагандисты «ЛНР» пытаются выдать факт вооруженного нападения боевика-казака на мирного тракториста, убиравшего снег, за бесчинства ВСУ. Это следует из сравнения заявления называющего себя «официальным представителем Народной милиции ЛНР» Андрея Марочко и свидетельств очевидцев обстрела тракториста, информирует svodka.net.

Луганский пропагандист рассказал, как «недалеко от населенного пункта Новый Айдар (подконтрольная Украине территории – Ред.) воин из национальной гвардии открыл огонь по трактору, выполняющему работы по уборке снега. Водитель трактора, к счастью, не пострадал, а вот техника выведена из строя».

По словам Марочко, представитель ВСУ был в нетрезвом состоянии и на данный момент находится в отделе полиции.

«Под Новым Айдаром пьяный ВСУшник расстрелял тракториста», — новость от 26 марта с таким заголовком активно начали тиражировать СМИ «ЛНР», а позже подхватили и журналисты «ДНР».

Читайте: Какие улучшенные танки получит ВСУ

Показательно, что о похожей ситуации рассказывали читатели паблика оккупированного Свердловска. В оригинале действие происходило на территории, неподконтрольной Украине, а его «героем» был пьяный казак в кубанке и военной форме, который не желал мирно разъехаться с коммунальным трактором.

«Хорошо Марочко: и выдумывать ничего не пришлось, просто заменил казака на ВСУшника и чуть подправил географию», — комментируют чудесное «превращение» пьяного боевика «ЛНР» в украинского нацгвардейца пользователи «Твиттера».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира