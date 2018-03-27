В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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Авария произошла сегодня, 27 марта, в столице в Днепровском районе. , информирует svodka.net.

По предварительной информации, водитель иномарки Renault во время обгона не смог справиться с управлением и совершил столкновение с грузовиком.

От полученных травм водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия. Точные причины и обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

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