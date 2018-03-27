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Смертельное ДТП: в Киеве столкнулись грузовик и легковушка
27.03.2018 12:07
Смертельное ДТП: в Киеве столкнулись грузовик и легковушка

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Авария произошла сегодня, 27 марта, в столице в Днепровском районе. , информирует svodka.net.

По предварительной информации, водитель иномарки Renault во время обгона не смог справиться с управлением и совершил столкновение с грузовиком.

От полученных травм водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия. Точные причины и обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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