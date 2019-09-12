Объективных причин для роспуска членов Центральной избирательной комиссии нет.

Так инициативу президента Владимира Зеленского прокомментировали в ОО "Комитет избирателей Украины", передает со ссылкой на .

КИУ отметил, что решение о роспуске должно базироваться на объективных фактах, однако таких фактов не предоставили.

"Во время наблюдения за выборами Президента и народных депутатов Украины наблюдатели КИУ действительно отмечали ряд проблем, связанных с работой , однако такие проблемы скорее имели технический характер и не были следствием незаконных или предвзятых действий членов Центризбиркома".

"Такие судебные решения действительно имели место, однако не стоит игнорировать тот факт, что во время избирательной кампании часто имели место ситуации, когда решение различных судебных инстанций не только отменяли постановления , но и прямо противоречили друг другу, что было вызвано, в том числе , несовершенством избирательного законодательства ".

Другие нарушения, указанные в представлении президента, являются самодостаточными и не свидетельствуют о досрочном прекращении работы , добавляет КИУ.

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