Этот случай случился на новом пешеходном мосту в Киеве, который напомним, открыли еще в конце мая. В общем, вновь треснуло стекло. В результате случившегося одно из стекол на перилах полностью покрылось трещинами. Тогда движение по мосту не перекрывали, только ограничили проход лишь по части сооружения.



Впервые стекла на "панорамном" мосту, ранее торжественно открытым мэром украинской столицы Виталием Кличко,треснули. Этот случай случился сразу на следующий же день. Дальше градоначальник требовал устранить все дефекты трещины, которые появлялись впоследствии.

Говорят, что стоимость постройки моста в 260,5 млн гривен (это свыше 630 млн рублей).



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