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Украина объявила незаконными "выборы" в аннексированном Крыму
12.09.2019 05:02
Верховная Рада признала незаконными "выборы" в аннексированном Крыму Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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