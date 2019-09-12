Китай и США заключили временное перемирие в торговой войне
Накануне встречи в рамках большой двадцатки власти Китая и США решили заключить перемирие в торговой войне. Американцы пообещали пока не вводить новые пошлины, однако более детально стороны обсудят этот вопрос на саммите в Осаке. Источники в правительстве США сообщили СМИ, что если стороны не смогут прийти к согласию, то США могут ввести новые пошлины на абсолютно все товары из Китая. Экономисты уже подсчитали, что из-за торговой войны двух крупнейших держав рост мирового ВВП замедляется.
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