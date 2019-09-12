В Смеле Черкасской области чиновницы устроили драку в здании мэрии, передает со ссылкой на .

Конфликт произошел между управляющей делами исполкома Людмилой Осейко и главой отдела обращений граждан Людмилой . Чиновницы поссорились из-за неточностей в документах. В какой-то момент попыталась отобрать бумаги в Осейко, а когда ей это не удалось, схватила свою коллегу за шею. Драку сняли камеры видеонаблюдения, соответствующий ролик опубликовал на YouTube локальный телеканал Смела-ТВ.

"Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции. Есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащий в рабочее время ", - заявил мэр города Виктор .

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