|Приблизительно 18 тысяч венесуэльцев въехали в Колумбию после того, как открытия границы
|12.09.2019 05:04
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Не менее 18 тысяч граждан Венесуэлы въехали на территорию Колумбии после того, как открыли границы. Это оценки приводит колумбийская миграционная служба.Представители сообщили, что "Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира".
Дальше в сторону Боливарианской Республики выехало приблизительно девять тысяч человек.
В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "Несмотря на увеличение потока въезжающих людей, обстановка на границе с Венесуэлой остается спокойной".
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