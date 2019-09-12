Не менее 18 тысяч граждан Венесуэлы въехали на территорию Колумбии после того, как открыли границы. Это оценки приводит колумбийская миграционная служба. Представители сообщили, что "Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира".



Дальше в сторону Боливарианской Республики выехало приблизительно девять тысяч человек.

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "Несмотря на увеличение потока въезжающих людей, обстановка на границе с Венесуэлой остается спокойной".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир тысяч венесуэлы после девять приблизительно Теги: происшествия