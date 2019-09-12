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Приблизительно 18 тысяч венесуэльцев въехали в Колумбию после того, как открытия границы
12.09.2019 05:04

Не менее 18 тысяч граждан Венесуэлы въехали на территорию Колумбии после того, как открыли границы. Это оценки приводит колумбийская миграционная служба.

Представители сообщили, что "Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира". 

Дальше в сторону Боливарианской Республики выехало приблизительно девять тысяч человек.
В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "Несмотря на увеличение потока въезжающих людей, обстановка на границе с Венесуэлой остается спокойной". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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