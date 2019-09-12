Курс грузинского лари побил рекорд национального падения
25 июня официальный курс грузинского лари достиг исторического минимума в 2,82 лари за 1 доллар США. При этом в обменниках он еще выше и составляет 2,86 лари за доллар. Согласно данным Нацбанка страны, подобного низкого уровня стоимости национальной валюты еще не было. Причины резкой девальвации лари пока неизвестны. Однако в качестве катализатора могут быть акции протеста, которые охватили Тбилиси с 21 июня.
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