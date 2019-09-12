|В США мужчина устроил резню, много пострадавших
|12.09.2019 05:22
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В американском городе Таллахасси во Флориде мужчина с ножом напал на людей, пострадали шесть человек.
Инцидент произошел в среду, 11 сентября, около 8:37 по местному времени (15:37 - по Киеву). Об этом сообщает управление городской полиции в Twitter, передает со ссылкой на .
"По прибытии полицейские обнаружили множество раненых, которым была обеспечена медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
Нападавшего задержали. Следственные мероприятия поручено отделу насильственных преступлений.
В Сквире в районную больницу доставили 43-летнего мужчину с ножевыми ранениями живота, лица и правого бедра. Пострадавший обьяснил, что резня началась на почве ревности.
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